Мобілізація студентів — хто втратив право на відстрочку

Студенти на парах. Фото: "Рівне 1"

В Україні триває загальна мобілізація, частина громадян мають відстрочку від призову. Серед них є студенти, однак не всі.

Це передбачено Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Яких студентів можуть мобілізувати

Згідно з оновленим законодавством про мобілізацію, призову на військову службу не підлягають ті, хто здобуває денну або дуальну форму освіти:

професійну;

професійно-технічну;

фахову передвищу;

вищу.

При цьому рівень освіти має бути вищий за отриманий попередній. Також відстрочку отримують ті, хто навчається в докторантурі та інтернатурі.

Студенти-заочники права на відстрочку не мають. Якщо людина здобуває другу або третю вищу освіту, закінчуючи бакалаврат чи магістратуру, вона також не може претендувати на відстрочку. Якщо ж людина вже має освіту вищу, але отримує профільну середню, це також не дає право відтермінувати призов до армії.

Для того, щоб виїхати за кордон, студенти чоловіки, навіть ті, які навчаються на денному відділенні, мають мати певні документи. Серед них — документ від ТЦК та СП з обов'язковою відміткою про відстрочку від мобілізації.