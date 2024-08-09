Відстрочка від мобілізації - чи впливає несплата аліментів на відстрочку

Аліменти чи фронт — як відбувається мобілізація боржників за аліментами
З 2024 року для багатодітних батьків змінили правила оформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер, якщо чоловік не платить аліменти хоча б за одну дитину протягом трьох місяців, він втрачає право на відстрочку від призову.
Про це заявили у Міністерстві юстиції України.
Відстрочка для багатодітних батьків
В Україні продовжено воєнний стан на усій території країни. Разом з воєнним станом оголосили загальну мобілізацію.
Частина військовозобов’язаних, зокрема, ті, які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації.
Не сплатив аліменти — на фронт
Втім, зміни у законодавстві, які сталися 2024 року, обмежили право на відстрочку для тих багатодітних батьків, які не живуть з частиною чи усіма дітьми — і при цьому не виплачують аліменти.
Право на відстрочку для таких багатодітних батьків скасовується, якщо вони не платять аліменти протягом трьох місяців.
Для цього територіальні центри комплектування подають запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень.
Нагадаємо, що, незважаючи на війну, в Україні не скасували аліменти на дітей. Це пов'язано з тим, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
Додамо, що в Україні боржники зі сплати аліментів дітям отримують досить жорстке покарання та санкції — від пені до заборони виїзду за кордон. Все залежить від суми заборгованості.
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