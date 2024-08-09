Отсрочка от мобилизации - влияет ли неуплата алиментов на отсрочку

Выплата денег. Фото: "Трибуна Бровари"

С 2024 года для многодетных родителей изменили правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь, если мужчина не платит алименты хотя бы за одного ребенка в течение трех месяцев, он теряет право на отсрочку от призыва.

Об этом заявили в министерстве юстиции Украины.

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Отсрочка для многодетных родителей

В Украине продлено военное положение на всей территории страны. Вместе с военным положением объявили всеобщую мобилизацию.

Часть военнообязанных, в частности, имеющих троих или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Не оплатил алименты — на фронт

Впрочем, произошедшие в 2024 году изменения в законодательстве ограничили право на отсрочку для тех многодетных родителей, которые не живут с частью или всеми детьми — и при этом не выплачивают алименты.

Право на отсрочку для таких многодетных родителей отменяется, если они не платят алименты в течение трех месяцев.

Для этого территориальные центры комплектования представляют запросы в Государственный реестр должников и исполнительных производств.

Напомним, что, несмотря на войну, в Украине не отменили алименты на детей. Это связано с тем, что родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Добавим, что в Украине должники по уплате алиментов детям получают достаточно жесткое наказание и санкции от пени до запрета выезда за границу. Всё зависит от суммы задолженности.