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Аналітики пояснили, чому мобілізують "обмежено придатних" віком до 25 років

13 серпня 2024 18:36
Артем Кругленко - Редактор
Мобілізація до 25 років — кого забирають до війська
Під час військово-лікарської комісії. Фото: "РБК-Україна"
Артем Кругленко - Редактор

Група народних депутатів розробила проєкт закону, який усуває прогалину в законодавстві, що дозволила мобілізувати військовозобовʼязаних чоловіків віком до 25 років. Йдеться про чоловіків, які до 21 березня 2024 року за станом здоров’я були визнані непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними — у воєнний.

Законодавчу колізію пояснюють аналітики Центру спільних дій.

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Відповідну ініціативу направили на розгляд оборонного комітету Верховної Ради. Щоб зміни запрацювали, законопроєкт мають ухвалити в цілому, а потім — підписати президент. 

В березні 2024 року було скасовано статус "обмежено придатного" до військової служби. Через плутанину в термінах і прогалини в законодавстві чоловіки віком до 25 років, які через стан здоровʼя були "обмежено придатними" у воєнний час, одразу отримали статус військовозобовʼязаних і не отримали механізмів відстрочки. При цьому їхніх однолітків, які не мали проблем зі здоровʼям, ці зміни не торкнулися.

"Згідно з законом про мобілізацію, військовозобовʼязаними є чоловіки після 25 років. Молодші за цей вік є призовниками й мають відстрочку. Проте коли людина до 25 років, яка раніше мала статус "обмежено придатного", приходила ставати на облік, їй давали статус військовозобовʼязаного, а не призовника (як це має бути). Через це тепер їх могли мобілізувати", — пояснює керівниця напрямку моніторингу та аналізу рішень Центру спільних дій Оксана Заболотна.

Експертка зауважує, що парламент змушений був відреагувати на правову колізію, адже ТЦК за новими мобілізаційними правилами почали залучати до війська молодих людей, які не досягли 25-річного віку. До того ж ці хлопці не проходили строкову службу, не вчилися на воєнній кафедрі та не пройшли базову загальновійськову підготовку у вишах (а вона запрацює з 1 вересня 2025 року).

Також, якщо законопроєкт ухвалять, військовослужбовці до 25 років, яких мобілізували через законодавчу прогалину, зможуть звільнитися в запас або продовжити службу за власним бажанням.

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