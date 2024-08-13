Мобилизация до 25 лет — кого забирают в армию

Во время военно-врачебной комиссии. Фото: "РБК-Украина"

Группа народных депутатов разработала проект закона, устраняющий пробел в законодательстве, что позволило мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет. Речь идет о мужчинах, которые до 21 марта 2024 по состоянию здоровья были признаны непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными — в военное.

Законодательную коллизию объясняют аналитики Центра совместных действий.

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Соответствующую инициативу направили на рассмотрение оборонного комитета Верховной Рады. Чтобы изменения заработали, законопроект должен быть принят в целом, а затем — подписать президент.

В марте 2024 года был отменен статус "ограниченно пригодного" к военной службе. Из-за неразберихи в сроках и пробелы в законодательстве мужчины в возрасте до 25 лет, которые из-за состояния здоровья были "ограниченно пригодными" в военное время, сразу получили статус военнообязанных и не получили механизмов отсрочки. При этом их сверстников, у которых не было проблем со здоровьем, эти изменения не коснулись.

"Согласно закону о мобилизации, военнообязанными являются мужчины после 25 лет. Младшие этот возраст являются призывниками и имеют отсрочку. Однако когда человек до 25 лет, ранее имевший статус "ограниченно пригодного", приходил становиться на учет, ему давали статус военнообязанного, а не призывника (как это должно быть). Поэтому их могли мобилизовать", — объясняет руководитель направления мониторинга и анализа решений Центра совместных действий Оксана Заболотная.

Эксперт отмечает, что парламент вынужден был отреагировать на правовую коллизию, ведь ТЦК по новым мобилизационным правилам начали привлекать в армию молодых людей, не достигших 25-летнего возраста. К тому же, эти ребята не проходили срочную службу, не учились на военной кафедре и не прошли базовую общевойсковую подготовку в вузах (а она заработает с 1 сентября 2025 года).

Также, если законопроект примут, военнослужащие до 25 лет, мобилизованные через законодательный пробел, смогут уволиться в запас или продлить службу по собственному желанию.