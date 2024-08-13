Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Демобилизация arrow Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет arrow

Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет

13 августа 2024 18:36
Артем Кругленко - Редактор
Мобилизация до 25 лет — кого забирают в армию
Во время военно-врачебной комиссии. Фото: "РБК-Украина"
Артем Кругленко - Редактор

Группа народных депутатов разработала проект закона, устраняющий пробел в законодательстве, что позволило мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет. Речь идет о мужчинах, которые до 21 марта 2024 по состоянию здоровья были признаны непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными — в военное.

Законодательную коллизию объясняют аналитики Центра совместных действий.

Читайте также:

Новый законопроект об "ограниченно пригодных"

Соответствующую инициативу направили на рассмотрение оборонного комитета Верховной Рады. Чтобы изменения заработали, законопроект должен быть принят в целом, а затем — подписать президент.

В марте 2024 года был отменен статус "ограниченно пригодного" к военной службе. Из-за неразберихи в сроках и пробелы в законодательстве мужчины в возрасте до 25 лет, которые из-за состояния здоровья были "ограниченно пригодными" в военное время, сразу получили статус военнообязанных и не получили механизмов отсрочки. При этом их сверстников, у которых не было проблем со здоровьем, эти изменения не коснулись.

"Согласно закону о мобилизации, военнообязанными являются мужчины после 25 лет. Младшие этот возраст являются призывниками и имеют отсрочку. Однако когда человек до 25 лет, ранее имевший статус "ограниченно пригодного", приходил становиться на учет, ему давали статус военнообязанного, а не призывника (как это должно быть). Поэтому их могли мобилизовать", — объясняет руководитель направления мониторинга и анализа решений Центра совместных действий Оксана Заболотная.

Эксперт отмечает, что парламент вынужден был отреагировать на правовую коллизию, ведь ТЦК по новым мобилизационным правилам начали привлекать в армию молодых людей, не достигших 25-летнего возраста. К тому же, эти ребята не проходили срочную службу, не учились на военной кафедре и не прошли базовую общевойсковую подготовку в вузах (а она заработает с 1 сентября 2025 года).

Также, если законопроект примут, военнослужащие до 25 лет, мобилизованные через законодательный пробел, смогут уволиться в запас или продлить службу по собственному желанию.

Также важные новости дня по теме:

военный призыв военное положение мобилизация законопроект война в Украине военнообязанные ограниченно пригодные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:58 На Прикарпатье задержали педагога-взяточника, который хотел сделать уклониста студентом

18:57 Некоторые категории жителей Одесской области получат помощь перед отопительным сезоном

Новость с видео

18:43 Какие рапорты лучше не подавать через Армия+ — юрист назвал три документа

18:39 Военный аналитик спрогнозировал, как долго Украина может удерживать территории Курской области РФ

18:36 Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:34 Нардеп-военный объяснил, какую площадь заняли ВСУ в начале операции в Курской области

18:34 В Украину пытались импортировать российские автозапчасти — таможенники передали конфискат "Азову"

18:26 Тренер сборной Украины ушел в отставку — что известно

18:19 Чем дольше дети в депортации, тем труднее их вернуть, — Верещук на брифинге в Одессе

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

18:58 На Прикарпатье задержали педагога-взяточника, который хотел сделать уклониста студентом

18:57 Некоторые категории жителей Одесской области получат помощь перед отопительным сезоном

Новость с видео

18:43 Какие рапорты лучше не подавать через Армия+ — юрист назвал три документа

18:39 Военный аналитик спрогнозировал, как долго Украина может удерживать территории Курской области РФ

18:36 Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:34 Нардеп-военный объяснил, какую площадь заняли ВСУ в начале операции в Курской области

18:34 В Украину пытались импортировать российские автозапчасти — таможенники передали конфискат "Азову"

18:26 Тренер сборной Украины ушел в отставку — что известно

18:19 Чем дольше дети в депортации, тем труднее их вернуть, — Верещук на брифинге в Одессе

17:53 Одесса завтра будет обесточена — причины

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения