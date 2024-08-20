За три прості кроки через годину можна отримати відповідь щодо бронювання працівників через "Дія"

Чоловік за ноутбуком. Ілюстративне фото: pixels.com

У Верховній Раді відбувся круглий стіл на тему законодавчих підходів до бронювання працівників підприємств. На ньому в тому числі розповіли, як швидко та правильно за допомогою сервісу "Дія" забронювати працівника за тим чи іншим підприємством.

Про це 19 серпня, у вівторок повідомляється на порталі Верховної Ради.

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Що треба зробити для бронювання працівника

Наочна інструкція з бронювання працівників через "Дія". Фото: Скриншот

Згідно з інструкцією, яку зайвий раз нагадали на круглому столі, зробити це дуже просто. По-перше, треба перевірити, чи є підприємство серед тих, чиї працівники підпадають під бронювання (це визначають міністерства та ОВА). По-друге, керівник підприємства через "Дія" подає список працівників, яких хоче забронювати. По-третє, наявні в списку працівники мають бути офіційно працевлаштовані та стояти на обліку в ТЦК.

В результаті керівник підприємства отримує позитивну чи негативну відповідь.

За даними Міноборони, на сьогодні від служби в ЗСУ вже заброньовано майже 1 мільйон осіб. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу зазначив, що економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють в три зміни".