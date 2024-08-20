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Бронирование через "Дія" всего в три шага — как это сделать правильно

20 августа 2024 04:30
Артем Кругленко - Редактор
С помощью трех простых шагов через час можно получить ответ о бронировании работников через "Дія"
Человек за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixels.com
Артем Кругленко - Редактор

В Верховной Раде состоялся круглый стол по теме законодательных подходов к бронированию работников предприятий. На нем в том числе рассказали, как быстро и правильно с помощью сервиса "Дія" забронировать работника за тем или иным предприятием.

Об этом 19 августа во вторник сообщается на портале Верховной Рады.

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Наглядная инструкция по бронированию сотрудников через "Дія". Фото: Скриншот

Согласно инструкции, которую лишний раз напомнили на круглом столе, сделать это очень просто. Во-первых, следует проверить, есть ли предприятие среди тех, чьи работники подпадают под бронирование (это определяют министерства и ОВА). Во-вторых, руководитель предприятия через "Дія" предоставляет список работников, которых хочет забронировать. В третьих, имеющиеся в списке работники должны быть официально трудоустроены и стоять на учете в ТЦК.

В результате руководитель предприятия получает положительный или отрицательный ответ.

По данным Минобороны, на сегодня от службы в ВСУ уже забронировано почти 1 миллион человек. Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола отметил, что экономика должна быть переведена на рельсы войны, но сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".

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