С помощью трех простых шагов через час можно получить ответ о бронировании работников через "Дія"

Бронирование через "Дія" всего в три шага — как это сделать правильно
В Верховной Раде состоялся круглый стол по теме законодательных подходов к бронированию работников предприятий. На нем в том числе рассказали, как быстро и правильно с помощью сервиса "Дія" забронировать работника за тем или иным предприятием.
Об этом 19 августа во вторник сообщается на портале Верховной Рады.
Что нужно сделать для бронирования работника
Согласно инструкции, которую лишний раз напомнили на круглом столе, сделать это очень просто. Во-первых, следует проверить, есть ли предприятие среди тех, чьи работники подпадают под бронирование (это определяют министерства и ОВА). Во-вторых, руководитель предприятия через "Дія" предоставляет список работников, которых хочет забронировать. В третьих, имеющиеся в списке работники должны быть официально трудоустроены и стоять на учете в ТЦК.
В результате руководитель предприятия получает положительный или отрицательный ответ.
По данным Минобороны, на сегодня от службы в ВСУ уже забронировано почти 1 миллион человек. Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола отметил, что экономика должна быть переведена на рельсы войны, но сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".
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