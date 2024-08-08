Бронювання від мобілізації - процес бронювання - повний список документів

Оформлення документів у ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Підприємства, визнані критично важливими для функціонування української економіки, мають право забронювати частину своїх працівників. Для цього їм потрібно підготувати пакет документів — зокрема, пропозицію щодо бронювання, супровідний лист і довідку про кількість військовозобов’язаних на підприємстві.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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Пропозиція щодо бронювання

Для того, аби забронювати своїх працівників, керівник підприємства, яке визнано критично важливим для української економіки, має скласти пропозицію щодо бронювання.

"Звертаю увагу, що для такої пропозиції є встановлена форма, якої обов’язково потрібно додержуватися, заповнювати потрібно усі графи такої форми", — підкреслив Андрій Карпенко.

Супровідний лист і довідка

Крім того, до пропозиції додається супровідний лист довільної форми — де має зазначатися інформація про підприємство, з підставою для бронювання.

"За наявності до супровідного листа найкраще додавати підтверджуючі документи (ними можуть бути договори, рішення військових адміністрацій)", — додав юрист.

Також серед списку документів має бути ще й довідка про загальну кількість військовозобов’язаних громадян, які працюють на підприємстві.

Нагадаємо, безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.

Раніше ми писали, що для перевізників спрощують оформлення бронювання від мобілізації співробітників. Ті, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції тепер також можуть визнаватись критичними підприємствами.