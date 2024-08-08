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Бронювання працівників — які документи треба подавати 2024 року

8 серпня 2024 12:43
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Бронювання від мобілізації - процес бронювання - повний список документів
Оформлення документів у ТЦК. Фото: "АрміяInform"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Підприємства, визнані критично важливими для функціонування української економіки, мають право забронювати частину своїх працівників. Для цього їм потрібно підготувати пакет документів — зокрема, пропозицію щодо бронювання, супровідний лист і довідку про кількість військовозобов’язаних на підприємстві.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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Пропозиція щодо бронювання

Для того, аби забронювати своїх працівників, керівник підприємства, яке визнано критично важливим для української економіки, має скласти пропозицію щодо бронювання.

"Звертаю увагу, що для такої пропозиції є встановлена форма, якої обов’язково потрібно додержуватися, заповнювати потрібно усі графи такої форми", — підкреслив Андрій Карпенко.

Супровідний лист і довідка

Крім того, до пропозиції додається супровідний лист довільної форми — де має зазначатися інформація про підприємство, з підставою для бронювання.

"За наявності до супровідного листа найкраще додавати підтверджуючі документи (ними можуть бути договори, рішення військових адміністрацій)", — додав юрист.

Також серед списку документів має бути ще й довідка про загальну кількість військовозобов’язаних громадян, які працюють на підприємстві.

Нагадаємо, безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.

Раніше ми писали, що для перевізників спрощують оформлення бронювання від мобілізації співробітників. Ті, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції тепер також можуть визнаватись критичними підприємствами.

бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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