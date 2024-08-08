Бронирование от мобилизации – процесс бронирования – полный список документов

Оформление документов в ТЦК Фото: "АрміяInform"

Предприятия, признанные критически важными для функционирования украинской экономики, вправе забронировать часть своих работников. Для этого им нужно подготовить пакет документов — в частности, предложение о бронировании, сопроводительное письмо и справку о количестве военнообязанных на предприятии.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Предложение о бронировании

Для того чтобы забронировать своих работников, руководитель предприятия, признанного критически важным для украинской экономики, должен составить предложение о бронировании.

"Обращаю внимание, что для такого предложения есть установленная форма, которую обязательно нужно придерживаться, заполнять нужно все графы такой формы", — подчеркнул Андрей Карпенко.

Сопроводительное письмо и справка

Кроме того, к предложению прилагается сопроводительное письмо произвольной формы — где должна указываться информация о предприятии с основанием для бронирования.

"При наличии в сопроводительное письмо лучше всего добавлять подтверждающие документы (ими могут быть договоры, решения военных администраций)", — добавил юрист.

Также среди списка документов должна быть и справка об общем количестве военнообязанных граждан, работающих на предприятии.

Напомним, бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Кроме того, это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Ранее мы писали, что для перевозчиков упрощают оформление бронирования от мобилизации сотрудников. Те, кто выполняет нерегулярные перевозки, и автостанции теперь также могут признаваться критическими предприятиями.