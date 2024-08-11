Що сказано в законі щодо мобілізації людей з ожирінням до війська

Лікарка перевіряє параметри чоловіка із зайвою вагою. Фото ілюстративне: bariatr.com

Ожиріння входить до переліку хвороб, які можуть бути підставою для відстрочки від військового призову під час мобілізації або взагалі визнання людини непридатною до військової служби. Щоправда, це стосується лише випадків, коли зайва вага призводить до серйозних проблем зі здоров'ям.

Про це йдеться в Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Читайте також:

Який ступінь ожиріння може бути підставою для виключення з військового обліку

Згідно зі статтею 13 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, непридатною до служби можуть визнати людину з будь-яким ступенем ожиріння.

Непридатними до служби є:

особи з ожирінням, яке провокує значні порушення функції організму;

особи з ожирінням, яке спричинило необхідність проведення хірургічного лікування.

Придатними до служби є:

особи з помірними порушеннями, що виникли внаслідок ожиріння (згідно із законом, такі громадяни придатні до служби в частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та медичних підрозділах, логістичних частинах і відділах зв’язку або можуть охороняти певні об’єкти);

особи з ожирінням та незначними порушеннями функцій (якщо підтверджено, що ці функції не викликають суттєвих порушень).

Призвати до війська можуть навіть людину із III ступенем ожиріння. Річ у тім, що придатність або непридатність до виконання військового обов'язку визначається не наявністю зайвої ваги, а тим, до яких наслідків призводить порушення харчування та як на це реагує організм. Навіть військовозобов'язані з вагою понад 150 кілограмів можуть бути придатними до служби в лавах ТЦК або підрозділів забезпечення, якщо не мають важких хвороб, що є підставою для уникнення призову.