Что сказано в законе о мобилизации людей с ожирением в армию

Врач проверяет параметры мужчины с лишним весом. Фото иллюстративное: bariatr.com

Ожирение входит в перечень болезней, которые могут служить основанием для отсрочки от военного призыва во время мобилизации или вообще признания человека непригодным к военной службе. Правда, это касается только случаев, когда лишний вес приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

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Согласно статье 13 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, непригодным к службе могут признать человека с любой степенью ожирения.

Непригодны к службе:

лица с ожирением, провоцирующим значительные нарушения функции организма;

лица с ожирением, повлекшим необходимость проведения хирургического лечения.

Пригодными к службе являются:

лица с умеренными нарушениями, возникшими вследствие ожирения (по закону, такие граждане пригодны к службе в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах и медицинских подразделениях, логистических частях и отделах связи или могут охранять определенные объекты);

лица с ожирением и нарушениями функций (если подтверждено, что эти функции не вызывают существенных нарушений).

Призвать в армию могут даже человека с III степенью ожирения. Дело в том, что пригодность или непригодность к исполнению воинской обязанности определяется не наличием лишнего веса, а тем, к каким последствиям приводит нарушение питания и как на это реагирует организм. Даже военнообязанные с весом более 150 килограммов могут быть пригодны к службе в рядах ТЦК или подразделений обеспечения, если не имеют тяжелых болезней, которые являются основанием для избежания призыва.