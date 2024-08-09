Мобілізація після 16 липня — військово-облікові дані можна оновити в серпні

Військовозобов’язаний в ТЦК. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП

Військовозобов'язані чоловіки призовного віку та жінки з медичною або фармацевтичною освітою мали час до 16 липня оновити свої військово-облікові дані в зручному для них форматі. Актуалізувати персональну інформацію можна й у серпні, проте є ризик отримати штраф.

Про це повідомляє видання "Телеграф" у четвер, 8 серпня.

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За новим законом про мобілізацію, існує чітко визначена дата, до якої потрібно було оновити свої дані в Територіальному центрі комплектування, Центрі надання адміністративних послуг або ж через додаток "Резерв+".

Таким чином до 16 липня можна було поновити інформацію про себе без ризику отримати штраф. Однак після цієї дати військовозобов'язаним "світить" адміністративна відповідальність.

У воєнний час розмір штрафів становить від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових і юридичних осіб. Його треба сплатити упродовж 15 днів з дня вручення постанови.

Важливо зазначити, що штрафи за порушення військового обліку не нараховуються автоматично, тому деякі чоловіки можуть ще встигнути оновити дані після 17 липня без штрафу.