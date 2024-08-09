Мобилизация после 16 июля — военно-учетные данные можно обновить в августе

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП

У военнообязанных мужчин призывного возраста и женщин с медицинским или фармацевтическим образованием было время до 16 июля обновить свои военно-учетные данные в удобном для них формате. Актуализировать персональную информацию можно и в августе, однако есть риск получить штраф.

Об этом сообщает издание "Телеграф" в четверг, 8 августа.

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Можно ли обновить данные сейчас без угрозы получить штраф

Согласно новому закону о мобилизации, существует четко определенная дата, до которой нужно было обновить свои данные в Территориальном центре комплектования, Центре предоставления административных услуг или через приложение "Резерв+".

Таким образом, до 16 июля можно было обновить информацию о себе без риска получить штраф. Однако после этой даты военнообязанным "светит" административная ответственность.

В военное время размер штрафов составляет от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц. Его нужно оплатить в течение 15 дней со дня вручения постановления.

Важно отметить, что штрафы за нарушение военного учета не начисляются автоматически, поэтому некоторые мужчины могут еще успеть обновить данные после 17 июля без штрафа.