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Чи можуть виїхати за кордон у відпустку цивільні працівники ЗСУ — роз’яснення

13 серпня 2024 13:23
Артем Кругленко - Редактор
Виїзд за кордон цивільних працівників ЗСУ — які потрібні документи
Військкомат на Запоріжжі. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Законодавство передбачає можливість щорічної основної відпустки для чоловіків, які працюють на цивільній посаді у військовій частині. Зокрема, і під час дії воєнного стану.

Про це розповіли у АрміяInform.

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Правові підстави

Насамперед необхідно знати, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про відпустки" щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Якщо ви є військовозобов’язаним цивільним працівником військової частини й запланували поїхати під час своєї щорічної основної відпустки за межі України, маєте обов’язково спланувати її таким чином, щоб перетинати кордон в той день, коли вже перебуватимете у відпустці. А повернутися в Україну, поки відпустка ще не завершилася.

У своїй заяві, яку потрібно написати не пізніше, ніж за 15 днів до відпустки, ви маєте повідомити відділ кадрів про намір поїхати за кордон, вказати країну, місце та термін перебування.

Згідно з пунктом 2-14 Постанови КМУ № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", під час воєнного стану виїхати за кордон можуть, зокрема, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

За пунктом 2-15 тієї ж Постанови КМУ право на перетин кордону під час воєнного стану мають також і військовослужбовці.

Військовозобов’язані цивільні працівники органів військового управління та військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України і Збройних Сил України не підлягають призову на військову службу під час мобілізації згідно з пунктом 21 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тобто вони є заброньованими (мають відстрочку від призову), що надає правові підстави на виїзд за межі України під час дії такої відстрочки.

Які потрібні документи

Як повідомили АрміяInform у Державній прикордонній службі України, щоб виїхати під час відпустки за кордон, цивільний працівник військової частини повинен мати такі документи:

  • дійсний закордонний паспорт;
  • військово-обліковий документ із вклеєним він-кодом або електронний, згенерований після оновлення даних у застосунку Резерв+;
  • документ, що підтверджує відстрочку від призову;
  • витяг із наказу про надання відпустки;
  • відпускний квиток із дозволом на виїзд за кордон та зазначенням місця прямування;
  • службове посвідчення або довідку з відділу кадрів.

"Інформуємо також, що повноваження щодо надання особам дозволу на перетинання державного кордону України, надані уповноваженим службовим особам, які здійснюють прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України за результатами вивчення всіх наданих документів", — зазначили в ДПСУ.

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