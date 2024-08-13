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Могут ли уехать за границу в отпуск гражданские работники ВСУ — разъяснение

13 августа 2024 13:23
Артем Кругленко - Редактор
Выезд за границу гражданских работников ВСУ — какие документы нужны
Военкомат на Запорожье. Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

Законодательство предусматривает возможность ежегодного основного отпуска для мужчин, работающих на гражданском посту в воинской части. В частности, и во время действия военного положения.

Об этом рассказали в АрмияInform.

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Правовые основания

В первую очередь необходимо знать, что согласно ч. 1 ст. 6 Закона Украины "Об отпусках" ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, исчисляемый со дня заключения трудового договора.

Если вы являетесь военнообязанным гражданским работником воинской части и запланировали уехать во время своего ежегодного основного отпуска за пределы Украины, обязательно спланируйте его таким образом, чтобы пересечь границу в тот день, когда уже будете находиться в отпуске. А вернуться в Украину — пока отпуск еще не завершился.

В своем заявлении, которое нужно написать не позднее, чем за 15 дней до отпуска, вы должны сообщить отделу кадров о намерении уехать за границу, указать страну, место и срок пребывания.

Согласно пункту 2-14 Постановления КМУ № 57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", во время военного положения выехать за границу могут, в частности, работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

По пункту 2-15 того же Постановления КМУ право на пересечение границы во время военного положения имеют и военнослужащие.

Военнообязанные гражданские работники органов военного управления и воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации согласно пункту 21 статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". То есть они забронированы (имеют отсрочку от призыва), что предоставляет правовые основания на выезд за пределы Украины во время действия такой отсрочки.

Какие нужны документы

Как сообщили АрмияInform в Государственной пограничной службе Украины, чтобы выехать во время отпуска за границу, гражданский работник воинской части должен иметь следующие документы:

  • действительный загранпаспорт;
  • военно-учетный документ с вклеенным вин-кодом или электронный, сгенерированный после обновления данных в приложении Резерв+;
  • документ, подтверждающий отсрочку от призыва;
  • выписка из приказа о предоставлении отпуска;
  • отпускной билет с разрешением на выезд за границу и указанием места следования;
  • служебное удостоверение или справка из отдела кадров.

"Информируем также, что полномочия по предоставлению лицам разрешения на пересечение государственной границы Украины, предоставленные уполномоченным должностным лицам, осуществляющим пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Украины по результатам изучения всех предоставленных документов", — отметили в ГПСУ.

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