Виплати пораненим військовим - як оформити додаткові виплати пораненому

Поранений військовий у госпіталі. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранення чи контузії під час війни, мають право на додаткову грошову допомогу розміром 100 тисяч гривень. Для цього вони мають отримати довідку про обставини поранення (контузії).

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час дії воєнного стану, пов’язаного із військовим конфліктом, частина військовослужбовців ЗСУ мають право на додаткове грошове забезпечення.

Зокрема, додаткова грошова винагорода розміром 100 тисяч гривень виплачується у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим після введення воєнного стану та пов’язаним із захистом Батьківщини.

Що потрібно для отримання грошової допомоги

Для того, аби отримати таку допомогу, військовий має отримати довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), форму якої визначено додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402.

Юрій Айвазян зазначив, що військово-лікарські комісії мають надати медичні висновки про ступінь важкості поранення для прийняття рішення командирами військових частин цих військовослужбовців щодо надання їм відпустки для лікування після тяжкого поранення та виплати винагороди.