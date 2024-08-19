Выплаты раненым военным - как оформить дополнительные выплаты раненому

Раненый военный в госпитале. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины , которые получили ранения или контузии во время войны, имеют право на дополнительную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Для этого они должны получить справку об обстоятельствах ранения (контузии).

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время действия военного положения, связанного с военным конфликтом, часть военнослужащих ВСУ имеют право на дополнительное денежное довольствие.

В частности, дополнительное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен выплачивается в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), полученным после введения военного положения и связанным с защитой Родины.

Что нужно для получения денежной помощи

Для того чтобы получить такую помощь, военный должен получить справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), форма которой определена приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 14 августа 2008 года №402.

Юрий Айвазян отметил, что военно-врачебные комиссии должны предоставить медицинские заключения о степени тяжести ранения для принятия решения командирами воинских частей этих военнослужащих по предоставлению им отпуска для лечения после тяжелого ранения и выплаты вознаграждения.