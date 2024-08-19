Выплаты раненым военным - как оформить дополнительные выплаты раненому

Дополнительная помощь военным после ранения — когда ее выплачивают
Военнослужащие Вооруженных сил Украины , которые получили ранения или контузии во время войны, имеют право на дополнительную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Для этого они должны получить справку об обстоятельствах ранения (контузии).
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
100 тысяч за ранение
Во время действия военного положения, связанного с военным конфликтом, часть военнослужащих ВСУ имеют право на дополнительное денежное довольствие.
В частности, дополнительное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен выплачивается в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), полученным после введения военного положения и связанным с защитой Родины.
Что нужно для получения денежной помощи
Для того чтобы получить такую помощь, военный должен получить справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), форма которой определена приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 14 августа 2008 года №402.
Юрий Айвазян отметил, что военно-врачебные комиссии должны предоставить медицинские заключения о степени тяжести ранения для принятия решения командирами воинских частей этих военнослужащих по предоставлению им отпуска для лечения после тяжелого ранения и выплаты вознаграждения.
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