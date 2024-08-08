Електронний ВОД - коли військово-обліковий документ втрачає чинність

Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE

Електронний військовий квиток із QR-кодом має однакову юридичну силу із паперовим документом. Але якщо у е-ВОД будуть вказані неточні дані, він втрачає свою чинність.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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В Україні запроваджений новий варіант військово-облікового документу — електронний військовий квиток.

Зважаючи на те, що електронний військовий квиток містить QR-код, він має однакову юридичну силу зі звичайним паперовим документом.

Коли електронний військовий квиток не є чинним

Втім, підкреслила Черногоренко, у деяких випадках електронний військовий квиток може втратити чинність. Це буває, коли у е-ВОД вказані недостовірні військово-облікові дані.

"Тому обовʼязково варто перевірити, чи є у вашому документі усі необхідні відомості про вас", — підкреслила Черногоренко.

Нагадаємо, якщо дані в електронному документі не збігаються із інформацією у Єдиному держреєстрі, військовозобов’язаний абітурієнт має звернутися до ТЦК, де йому виправлять помилки.

Додамо, ми раніше писали, який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка.