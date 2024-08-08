Электронный ВУД – когда военно-учетный документ теряет силу

Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE

Электронный военный билет с QR-кодом имеет одинаковую юридическую силу с бумажным документом. Но если в е-ВУДе будут указаны неточные данные, он утрачивает свою силу.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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В Украине введен новый вариант военно-учетного документа — электронный военный билет.

Учитывая, что электронный военный билет содержит QR-код, он имеет одинаковую юридическую силу с обычным бумажным документом.

Когда электронный военный билет не действует

Впрочем, подчеркнула Черногоренко, в некоторых случаях электронный военный билет может утратить силу. Это бывает, когда в е-ВУД указаны недостоверные военно-учетные данные.

"Поэтому обязательно следует проверить, есть ли в вашем документе все необходимые сведения о вас", — подчеркнула Черногоренко.

Напомним, если данные в электронном документе не совпадают с информацией в Едином госреестре, военнообязанный абитуриент должен обратиться в ТЦК, где ему исправят ошибки.

Добавим, что мы раньше писали, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.