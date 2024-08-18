Юристи пояснили, що робити громадянам, яких незаконно утримують у ТЦК

Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

У період дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні представники ТЦК та СП разом із поліцейськими уповноважені перевіряти документи військовозобов'язаних. Такі перевірки можливі як на вулицях, так і у громадських місцях. У деяких випадках військовозобов'язаних затримують.

Про те, в яких випадках у поліцейських є законні підстави для затримання військовозобов'язаних і як діяти громадянам, яких незаконно утримують у ТЦК, у неділю, 17 серпня, розповіли виданню "Фокус" фахівці "Юридичної сотні".

Читайте також:

Коли поліцейські мають право затримати військовозобов'язаного

Правоохоронці можуть затримати громадянина за порушення військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (статті 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення), якщо:

до поліції від ТЦК та СП надійшла заява про необхідність адмінзатримання у зв'язку з адміністративним порушенням;

поліцейські під час перевірки документів військовозобов'язаного виявили, що в нього немає військово-облікового документа, або ж у реєстрах і базі даних міститься інформація про розшук цієї особи;

орган охорони державного кордону виявив, що в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів зазначено, що цього громадянина подано в розшук.

Як діяти в разі незаконного затримання

Військовозобов'язаний, якого насильно утримують у військкоматі, має право зв'язатися із близькими. Також він може скористатися безоплатною правовою допомогою та отримати адвоката, послуги якого профінансує держава.

Адвокат має викликати на слідчо-оперативну групу, повідомити, що громадянина утримують у ТЦК та СП, та звернутися до суду на території, де розташований військкомат.

За словами юристів, родичі затриманого можуть звернутися до суду в будь-який час доби. Охоронці чергують навіть уночі. Можна попросити їх встановити зв'язок із начальником канцелярії, той має викликати чергового слідчого суддю, після чого адвокату треба лише подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою.