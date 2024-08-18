Юристы объяснили, что делать гражданам, которых незаконно удерживают в ТЦК

Военнообязанные в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

В период действия военного положения и общей мобилизации в Украине представители ТЦК и СП вместе с полицейскими уполномочены проверять документы военнообязанных. Такие проверки возможны как на улицах, так и в общественных местах. В некоторых случаях военнообязанных задерживают.

О том, в каких ситуациях у полицейских есть законные основания для задержания военнообязанных и как действовать гражданам, которых незаконно удерживают в ТЦК, в воскресенье, 17 августа, рассказали изданию "Фокус" специалисты "Юридической сотни".

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Когда полицейские имеют право задержать военнообязанного

Правоохранители могут задержать гражданина за нарушение военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (статьи 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях), если:

в полицию от ТЦК и СП поступило заявление о необходимости админзадержания в связи с административным нарушением;

полицейские во время проверки документов военнообязанного обнаружили, что у него нет военно-учетного документа, или же в реестрах и базе данных содержится информация о розыске этого лица;

орган охраны государственной границы обнаружил, что в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов указано, что этот гражданин подан в розыск.

Как действовать в случае незаконного задержания

Военнообязанный, которого насильно удерживают в военкомате, имеет право связаться с близкими. Также он может воспользоваться бесплатной правовой помощью и получить адвоката, услуги которого будет профинансированы государством.

Адвокат должен вызвать на место следственно-оперативную группу, сообщить, что гражданина удерживают в ТЦК и СП, и обратиться в суд на территории, где находится военкомат.

По словам юристов, родственники задержанного могут обратиться в суд в любое время суток. Охранники дежурят даже ночью. Можно попросить их установить связь с начальником канцелярии, тот должен вызвать дежурного следственного судью, после чего адвокату нужно только подать жалобу о незаконном содержании человека под стражей.