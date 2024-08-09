Зняття з військового обліку - довідка про зняття з обліку - як отримати довідку

Оформлення документів у територіальному центрі комплектування. Фото: war.hvylya.net

Для того, аби отримати довідку про зняття з військового обліку, військовозобов’язаний громадянин має написати заяву і принести її в ТЦК. Разом із заявою необхідно надати документи, які б засвідчили підстави для зняття з обліку.

Про це йдеться у коментарі фахівців юридичної компанії INSEININ.

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Довідка про зняття з військового обліку потрібна військовозобов’язаним громадянам України для того, аби мати підтвердження про звільнення від військової служби.

Для цього особа, яка хоче отримати таку довідку, має звернутися до територіального центру комплектування, надавши відповідну заяву та пакет документів.

Які документи потрібні

Військовозобов’язаний має надати паспорт, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ.

Крім того, потрібен витяг з демографічного реєстру — про місце державної реєстрації військовозобов’язаного.

І також обов’язковим є надання документів, які підтверджують підстави для зняття з військового обліку.

Нагадаємо, що частина військовозобов’язаних громадян України може бути знята з військового обліку з різних причин. Це, зокрема, рішення ВЛК про непридатність людини до військової служби, досягнення граничного віку перебування у запасі чи засудження до позбавлення волі за тяжкі злочини.

Додамо, що, відповідно до нового закону про мобілізацію, стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані мають не тільки військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а й певні категорії жінок.