Снятие с военного учета – справка о снятии с учета – как получить справку

Оформление документов в территориальном центре комплектования. Фото: war.hvylya.net

Для того чтобы получить справку о снятии с военного учета, военнообязанный гражданин должен написать заявление и принести его в ТЦК. Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, удостоверяющие основания для снятия с учета.

Об этом говорится в комментарии специалистов юридической компании INSEININ.

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Справка о снятии с военного учета необходима военнообязанным гражданам Украины для того, чтобы иметь подтверждение об освобождении от военной службы.

Для этого лицо, желающее получить такую справку, должно обратиться в территориальный центр комплектования, предоставив соответствующее заявление и пакет документов.

Какие документы нужны

Военнообязанный должен предоставить паспорт, идентификационный код и военно-учетный документ.

Кроме того, требуется выписка из демографического реестра — о месте государственной регистрации военнообязанного.

И также обязательно предоставление документов, подтверждающих основания для снятия с военного учета.

Напомним, что часть военнообязанных граждан Украины может быть снята с военного учета по разным причинам. Это, в частности, решение ВВК о непригодности человека к военной службе, достижении предельного возраста пребывания в запасе или приговора к лишению свободы за тяжкие преступления.

Добавим, что согласно новому закону о мобилизации стать на военный учет и обновить военно-учетные данные должны не только военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но и определенные категории женщин.