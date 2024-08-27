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Як отримати відстрочку переселенцям — відповідь юриста

27 серпня 2024 04:30
Артем Кругленко - Редактор
Юрист пояснив, як переселенці можуть отримати відстрочку від військового призову
Переселенці. Фото ілюстративне: Суспільне Буковина
Артем Кругленко - Редактор

Згідно з чинним українським законодавством, чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними. Щоправда, деякі громадяни мають право на відстрочку або повне звільнення від військової служби. Також є певні правила, що стосуються мобілізації ВПО, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України.

Про це в понеділок, 27 серпня, у коментарі для видання РБК-Україна розповів адвокат Дмитро Франчук.

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Правознавець зазначив, що про умови увійськового обліку, взяття та зняття з нього людей зі статусом ВПО йдеться в Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Цей Порядок регулюється постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року.

У статті 21 Порядку зазначено, що громадян, які прибули на ТОТ, можуть взяти на персонально-первинний та персональний військовий облік. Щоправда, спочатку їх мають зареєструвати як ВПО та внести до військового обліку в районних або міських ТЦК та СП.

Документи, які необхідні людині зі статусом ВПО для отримання відстрочки:

  • заява;
  • паспорт громадянина України;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • обліково-послужна картка, припис військової частини (для осіб, яких звільнили в запас);
  • свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення (для тих, кого звільнили за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення);
  • рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

За словами Франчука, люди зі статусом ВПО мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки перебувають у складних життєвих ситуаціях. Рішення про мобілізацію переселенців приймають в індивідуальному порядку, враховуючи життєві обставини кожної людини.

Для отримання відстрочки переселенці повинні мати відповідні документи, які підтверджують їхній статус.

Якщо під час війни змінился місце реєстрації або проживання, загубилися особисті чи військово-облікові документи, це не є приводом до неприбуття до ТЦК. У такому разі необхідно звернутися до центру комплектування та надати інформацію про реєстрацію як ВПО.

Складнішою є ситуація з мобілізацією осіб, які мають прописку на тимчасово окупованих територіях.

"Як правило, враховується фактичне місце проживання особи, а не місце прописки. Тобто, якщо людина проживає на підконтрольній Україні території, вона підлягає загальним правилам мобілізації", — зазначив адвокат.

Він додав, що на початку повномасштабної війни в Україні було кілька випадків, коли осіб із пропискою на тимчасово окупованих територіях Донбасу не призивали на службу, однак це було пов'язано з певними правовими та логістичними труднощами. Загалом же такі громадяни підлягають мобілізації на загальних підставах.

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