Юрист объяснил, как переселенцы могут получить отсрочку от военного призыва

Переселенцы. Фото иллюстративное: Суспільне Буковина

Согласно действующему украинскому законодательству, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными. Правда, некоторые граждане имеют право на отсрочку или полное освобождение от военной службы. Также есть определенные правила, касающиеся мобилизации ВПЛ, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в понедельник, 27 августа, в комментарии для издания РБК-Украина рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

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Правовед отметил, что об условиях военного учета, взятии и снятии с него людей со статусом ВПЛ говорится в Порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Этот Порядок регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года.

В статье 21 Порядка указано, что граждан, прибывших на ВОТ, могут взять на персонально-первичный и персональный военный учет. Правда, сначала их должны зарегистрировать как ВПЛ и внести в военный учет в районных или городских ТЦК и СП.

Документы, которые нужны человеку со статусом ВПЛ для получения отсрочки:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

учетно-послужная карточка, предписание воинской части (для лиц, уволенных в запас);

свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения (для тех, кого уволили по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения);

решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

По словам Франчука, люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку находятся в сложных жизненных ситуациях. Решения о мобилизации переселенцев принимают в индивидуальном порядке, учитывая жизненные обстоятельства каждого человека.

Для получения отсрочки переселенцы должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Если во время войны изменилось место регистрации или проживания, потерялись личные или военно-учетные документы, это не повод для неприбытия в ТЦК. В таком случае необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить информацию о регистрации в качестве ВПЛ.

Сложнее ситуация с мобилизацией лиц, имеющих прописку на временно оккупированных территориях.

"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", — отметил адвокат.

Он добавил, что в начале полномасштабной войны в Украине было несколько случаев, когда лиц с пропиской на временно оккупированных территориях Донбасса не призывали на службу, однако это было связано с определенными правовыми и логистическими трудностями. В целом такие граждане подлежат мобилизации на общих основаниях.