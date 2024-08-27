Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Демобилизация arrow Как получить отсрочку переселенцам — ответ юриста arrow

Как получить отсрочку переселенцам — ответ юриста

27 августа 2024 04:30
Артем Кругленко - Редактор
Юрист объяснил, как переселенцы могут получить отсрочку от военного призыва
Переселенцы. Фото иллюстративное: Суспільне Буковина
Артем Кругленко - Редактор

Согласно действующему украинскому законодательству, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными. Правда, некоторые граждане имеют право на отсрочку или полное освобождение от военной службы. Также есть определенные правила, касающиеся мобилизации ВПЛ, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в понедельник, 27 августа, в комментарии для издания РБК-Украина рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

Читайте также:

По какому принципу в Украине мобилизуют переселенцев

Правовед отметил, что об условиях военного учета, взятии и снятии с него людей со статусом ВПЛ говорится в Порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Этот Порядок регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года.

В статье 21 Порядка указано, что граждан, прибывших на ВОТ, могут взять на персонально-первичный и персональный военный учет. Правда, сначала их должны зарегистрировать как ВПЛ и внести в военный учет в районных или городских ТЦК и СП.

Документы, которые нужны человеку со статусом ВПЛ для получения отсрочки:

  • заявление;
  • паспорт гражданина Украины;
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • учетно-послужная карточка, предписание воинской части (для лиц, уволенных в запас);
  • свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения (для тех, кого уволили по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения);
  • решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

По словам Франчука, люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку находятся в сложных жизненных ситуациях. Решения о мобилизации переселенцев принимают в индивидуальном порядке, учитывая жизненные обстоятельства каждого человека.

Для получения отсрочки переселенцы должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Если во время войны изменилось место регистрации или проживания, потерялись личные или военно-учетные документы, это не повод для неприбытия в ТЦК. В таком случае необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить информацию о регистрации в качестве ВПЛ.

Сложнее ситуация с мобилизацией лиц, имеющих прописку на временно оккупированных территориях.

"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", — отметил адвокат.

Он добавил, что в начале полномасштабной войны в Украине было несколько случаев, когда лиц с пропиской на временно оккупированных территориях Донбасса не призывали на службу, однако это было связано с определенными правовыми и логистическими трудностями. В целом такие граждане подлежат мобилизации на общих основаниях.

Также важные новости дня по теме:

переселенцы мобилизация ВПЛ юрист

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:37 Повторное взятие на военный учет исключенных — адвокат рассказал о законности

06:30 В Украине растут цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:10 Украинцы имеют право на индивидуальный перерасчет пенсии — список случаев

06:01 Ощадбанк блокирует без предупреждения счета украинцев — как возобновить

Срочная новость

05:40 Пуски ракет с бомбардировщиков и атака ударных БпЛА — не под угрозой только один регион

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

05:25 Олег Винник впервые прокомментировал упреки в своем побеге из Украины

04:47 На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс

04:33 Где будут проходить службу мобилизованные полицейские в Украине — четыре бригады

04:30 Как получить отсрочку переселенцам — ответ юриста

04:30 Синоптики предупредили о циклоне над Черным морем — какую погоду он принесет сегодня

Новость с видео

06:37 Повторное взятие на военный учет исключенных — адвокат рассказал о законности

06:30 В Украине растут цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:10 Украинцы имеют право на индивидуальный перерасчет пенсии — список случаев

06:01 Ощадбанк блокирует без предупреждения счета украинцев — как возобновить

Срочная новость

05:40 Пуски ракет с бомбардировщиков и атака ударных БпЛА — не под угрозой только один регион

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

05:25 Олег Винник впервые прокомментировал упреки в своем побеге из Украины

04:47 На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс

04:33 Где будут проходить службу мобилизованные полицейские в Украине — четыре бригады

04:30 Как получить отсрочку переселенцам — ответ юриста

04:30 Синоптики предупредили о циклоне над Черным морем — какую погоду он принесет сегодня

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году