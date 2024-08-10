В Міноборони пояснили як військовий ЗСУ може звернутися до нотаріуса

Боєць ЗСУ заповнює документи. Ілюстративне фото: ukrmilitary.com

Міністерство оборони України створює територіальні управління підтримки командирів при нотаріальній палаті у кожному регіоні держави. Надалі ця програма буде розширена і для військовослужбовців ЗСУ.

Про це розповів заступник начальник управління дотримання прав військовослужбовців Міноборони України Олександр Пашинін.

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За його словами, програма реалізовуватиметься спільно з Генеральним штабом ЗСУ, куди увійдуть всі необхідні матеріали та методична допомога.

"Вона стосуватиметься не тільки нотаріальної підтримки, хоча вона буде основною складовою. Туди також можуть бути внесені зміни у модулі навчання", — сказав Пашинін.

Для отримання зазначеної підтримки військовослужбовцям варто звернутися за телефоном гарячої лінії: 0 800 500 442 або за e-mail mpd@post.mil.gov.ua.