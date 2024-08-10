В Минобороны объяснили как военный ВСУ может обратиться к нотариусу

Боец ВСУ заполняет документы. Иллюстративное фото: ukrmilitary.com

Министерство обороны Украины создает территориальное управление поддержки командиров при нотариальной палате в каждом регионе государства. В дальнейшем эта программа будет расширена и для военнослужащих ВСУ.

Об этом рассказал заместитель начальника управления соблюдения прав военнослужащих Минобороны Украины Александр Пашинин.

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По его словам, программа будет реализовываться совместно с Генеральным штабом ВСУ, в который войдут все необходимые материалы и методическая помощь.

"Она будет касаться не только нотариальной поддержки, хотя она будет основной составляющей. Туда также могут быть внесены изменения в модули обучения", — сказал Пашинин.

Для получения указанной поддержки военнослужащим следует обратиться по телефону горячей линии: 0 800 500 442 или за e-mail mpd@post.mil.gov.ua.