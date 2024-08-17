Штрафи ТЦК — адвокат пояснила, як захистити себе

Ілюстративне фото представників ТЦК, які виписують штраф. Фото: скрин

У період з 18 травня до 16 липня всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мали оновити свої військово-облікові дані. Тим, хто цього не зробив, відповідно до закону про мобілізацію загрожує штраф, однак у більшості випадків за низки умов суди скасовують покарання.

Про це в п'ятницю, 16 серпня, на своїй сторінці в Instagram повідомила адвокат Аліна Охтень.

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У відео, опублікованому в соцмережі, вона зазначила, що процедура яка відбувалася, насправді стосується не стільки оновлення облікових даних, скільки уточнення контактної інформації про особу.

За її словами, військовий облік передбачає близько 30 позицій. Зокрема, сімейний стан, освіту, місце роботи, але про це, як зауважила адвокат, ніхто не питав.

Також вона висловилась про штрафи. Зокрема, нагадала, що кодекс про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25 тисяч гривень, якщо особа не оновила дані. При цьому є нюанс. Для того, щоб притягнути військовозобов'язаного до відповідальності, працівники ТЦК зобов'язані:

довести, що у них була відсутня можливість знайти інформацію щодо особи в інших державних реєстрах;

подати докази, що стосовно вас, як людини, яка не оновила дані, були направлені запити до усіх органів державної влади, які завідують реєстрами.

У разі, якщо представники ТЦК не проводили таких заходів, це є підставою для оскарження штрафу у суді.

"Наразі 98% таких штрафів скасовуються судом", — резюмувала Аліна Охтень.