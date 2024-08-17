Штрафы ТЦК – адвокат объяснила, как защитить себя

Иллюстративное фото представителей ТЦК, которые выписывают штраф. Фото: скрин

В период с 18 мая по 16 июля все призывники, военнообязанные и резервисты должны были обновить свои военно-учетные данные. Тем, кто этого не сделал, согласно закону о мобилизации грозит штраф, однако в большинстве случаев при ряде условий суды отменяют наказание.

Об этом в пятницу, 16 августа, на своей странице в Instagram сообщила адвокат Алина Охтень.

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В видео, опубликованном в соцсети, она отметила, что происходящая процедура на самом деле касается не столько обновления учетных данных, сколько уточнения контактной информации о личности.

По ее словам, военный учет предполагает около 30 позиций. В частности, семейное положение, образование, место работы, но об этом, как отметила адвокат, никто не спрашивал.

Также она высказалась о штрафах. В частности, напомнила, что кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа от 17 до 25 тысяч гривен, если лицо не обновило данные. При этом есть нюанс. Для того чтобы привлечь военнообязанного к ответственности, работники ТЦК обязаны:

доказать, что у них отсутствовала возможность найти информацию о личности в других государственных реестрах;

представить доказательства, что в отношении вас, как человека, не обновившего данные, были направлены запросы во все органы государственной власти, заведующие реестрами.

В случае, если представители ТЦК не проводили такие мероприятия, это является основанием для обжалования штрафа в суде.

"В настоящее время 98% таких штрафов отменяются судом", — резюмировала Алина Охтень.