Звільнення з лав ЗСУ під час війни - повний список причин

Військові на вокзалі. Фото: Facebook "24 канал"

Військовослужбовці, які перебувають у лавах Збройних сил України, мають право звільнитися з армії навіть під час дії воєнного стану. Законодавство передбачає цілих сім різних причин, які надають військовим таке право під час війни.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Звільнення зі Збройних сил України

Військовослужбовці, які перебувають у лавах Збройних сил України, мають право звільнитися зі служби.

Це право залишається у військовослужбовців навіть після оголошення воєнного стану.

Усі причини для звільнення

Існує цілих сім причин для звільнення з лав ЗСУ під час війни.

Військові можуть демобілізуватися після досягнення граничного віку перебування в армії, через проблеми зі здоров’ям (для цього потрібне рішення військово-лікарської комісії) та через низку сімейних обставин, визначених чинним законодавством.

Крім того, звільнення військового із ЗСУ можливе у наступних випадках:

набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;

звільнення з полону;

скороченням штатів (цей пункт стосується осіб вищого офіцерського складу);

призначення (обрання) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення з військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.

Додамо, що офіцерський склад Збройних сил України, мобілізований під час війни, можуть затримати в армії за потреби. Термін цього продовження служби розрахований максимум на шість місяців.