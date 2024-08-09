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Как уволиться из ВСУ во время войны — все семь причин

9 августа 2024 04:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Увольнение из рядов ВСУ во время войны - полный список причин
Военные на вокзале. Фото: Facebook "24 канал"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Военнослужащие, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право уволиться из армии даже во время действия военного положения. Законодательство предусматривает целых семь разных причин, предоставляющих военным такое право во время войны.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Военнослужащие, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право уволиться со службы.

Это право остается у военнослужащих даже после объявления военного положения.

Все причины для увольнения

Существует семь причин для увольнения из рядов ВСУ во время войны.

Военные могут демобилизоваться после достижения предельного возраста пребывания в армии, из-за проблем со здоровьем (для этого требуется решение военно-врачебной комиссии) и ряд семейных обстоятельств, определенных действующим законодательством.

Кроме того, увольнение военного из ВСУ возможно в следующих случаях:

  • вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;
  • освобождение из плена;
  • сокращением штатов (этот пункт касается лиц высшего офицерского состава);
  • назначение (избрание) на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Добавим, что офицерский состав Вооруженных сил Украины, мобилизованный во время войны, может быть задержан в армии при необходимости. Срок этого продления службы рассчитан максимум на шесть месяцев.

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