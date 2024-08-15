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Які спеціалісти можуть стовідсотково отримати бронь — роз'яснення закону

15 серпня 2024 12:01
Артем Кругленко - Редактор
Бронювання працівників під час мобілізації — хто має право, порядок оформлення та термін
Черга у ТЦК для оформлення бронювання. Фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Під час загальної мобілізації в Україні працівники та спеціалісти багатьох сфер можуть отримати бронювання. Це необхідно для функціонування держави та її економіки.

Порядок бронювання та перелік тих, хто йому підлягає, чітко регламентується законодавством, пише 24tv.ua.

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Оновлення щодо бронювання

З 17 липня запрацювало бронювання через "Дію".

Основні норми затверджені постановою КМУ № 76, деякі зміни були внесені законом № 3633-IX. Дискусія про економічне бронювання та його механізм активно точиться між владою і бізнесом прямо зараз, а компромісний варіант ще не узгодили.

Хто підпадає під бронювання

Бронювання військовозобов'язаних можливе, якщо вони працюють або проходять службу:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;
  • на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Такі військовозобов'язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Перелік професій, які підлягають бронюванню

Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані:

  • кінцеві бенефіціарні власники зазначених в попередньому списку підприємств, які не є їх працівниками;
  • члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мілярда гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;
  • які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;
  • фахівці з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічого, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

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