Бронирование работников во время мобилизации - кто имеет право, порядок оформления и срок

Очередь в ТЦК для оформления бронирования. Фото: УНИАН

Во время всеобщей мобилизации в Украине работники и специалисты многих сфер могут получить бронирование. Это необходимо для функционирования государства и его экономики.

Порядок бронирования и перечень подлежащих ему четко регламентируется законодательством, пишет 24tv.ua.



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Обновление по бронированию

С 17 июля заработало бронирование через "Дію".

Основные нормы утверждены постановлением КМУ №76 , некоторые изменения были внесены законом №3633-IX . Дискуссия об экономическом бронировании и его механизме активно идет между властью и бизнесом прямо сейчас, а компромиссный вариант еще не согласовали.

Кто подпадает под бронирование

Бронирование военнообязанных возможно, если они работают или проходят службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международным договорам Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Такие военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Список профессий, подлежащих бронированию

Бронированию подлежат все военнообязанные: