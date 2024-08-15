Бронирование работников во время мобилизации - кто имеет право, порядок оформления и срок

Какие специалисты могут полностью получить бронь — разъяснение закона
Во время всеобщей мобилизации в Украине работники и специалисты многих сфер могут получить бронирование. Это необходимо для функционирования государства и его экономики.
Порядок бронирования и перечень подлежащих ему четко регламентируется законодательством, пишет 24tv.ua.
Обновление по бронированию
С 17 июля заработало бронирование через "Дію".
Основные нормы утверждены постановлением КМУ №76 , некоторые изменения были внесены законом №3633-IX . Дискуссия об экономическом бронировании и его механизме активно идет между властью и бизнесом прямо сейчас, а компромиссный вариант еще не согласовали.
Кто подпадает под бронирование
Бронирование военнообязанных возможно, если они работают или проходят службу:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международным договорам Украины;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.
Такие военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
Список профессий, подлежащих бронированию
Бронированию подлежат все военнообязанные:
- конечные бенефициарные собственники указанных в предыдущем списке предприятий, не являющихся их работниками;
- члены наблюдательных советов хозяйствующих субъектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 миллиарда гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен;
- занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате представления списке, с соответствующим обоснованием;
- специалисты по разминированию оператора противоминной деятельности, входящих в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, техническому обследованию, очистке, инспектированию и контролю качества.
Читайте Новини.LIVE!