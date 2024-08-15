Відстрочка від мобілізації - людина з інвалідністю - чи потрібна такій людині відстрочка

Чоловіки на інвалідних візках. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Але автоматично вона не надається, громадяни мають подати до ТЦК відповідні документи та написати заяву.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Людей з інвалідністю не мобілізують

В Україні, згідно із чинним законодавством, військовозобов’язані громадяни з інвалідністю різного ступеню не можуть бути мобілізованими до лав ЗСУ навіть у особливий період, під час воєнного стану.

Відповідаючи на питання людини з інвалідністю другого ступеню, юристи пояснили: "Ви маєте право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації".

Відстрочку таки треба оформити

При цьому, зазначається у відповіді правників, відстрочку доведеться оформлювати, автоматично за наявності інвалідності, вона не надається.

"Для отримання відстрочки від призову по мобілізації необхідно звернутися з заявою до ТЦК та СП, разом з нотаріально засвідченою копією МСЕК або/та пенсійного посвідчення", — йдеться у відповіді юристів.