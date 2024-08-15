Отсрочка от мобилизации - человек с инвалидностью - нужна ли такому человеку отсрочка

Мужчины на инвалидных колясках. Фото: УНІАН

Люди с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но автоматически она не предоставляется, граждане должны подать соответствующие документы в ТЦК и написать заявление.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Людей с инвалидностью не мобилизуют

В Украине, согласно действующему законодательству, военнообязанные граждане с инвалидностью разной степени не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ даже в особый период, во время военного положения.

Отвечая на вопросы человека с инвалидностью второй ступени, юристы объяснили: "Вы имеете право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации".

Отсрочку надо оформить

При этом, говорится в ответе юристов, отсрочку придется оформлять, автоматически при наличии инвалидности, она не предоставляется.

"Для получения отсрочки от призыва по мобилизации необходимо обратиться с заявлением в ТЦК и СП, вместе с нотариально заверенной копией МСЭК или пенсионного удостоверения", — говорится в ответе юристов.