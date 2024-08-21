Мобілізація в Україні — кого можуть мобілізувати до 25 років

Військові ЗСУ. Фото: Міноборони України

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Особи до 25 років не підлягають мобілізації, проте якщо вони військовозобов'язані, то існує три категорії чоловіків, яких можуть призвати на військову службу.

Про це повідомляє сервіс юридичних послуг "Консультант" на сторінці в Instagram.

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Мобілізувати можуть такі категорії чоловіків до 25 років:

офіцерів запасу, які пройшли військову кафедру і ще не досягли 25 років, але не мають підстав для відстрочки;

тих, хто раніше відслужив строкову службу (окрім випадків останньої демобілізації, коли строковиків не мобілізують протягом року);

осіб, які за минулими нормами законодавства були визнані непридатними до служби в мирний час або обмежено придатними у воєнний час.

Водночас у сервісі зазначили, що вищевказаним категоріям слід пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. І у разі, якщо комісія визнає людину придатною та не буде підстав для відстрочки, тоді такий чоловік може бути мобілізований.