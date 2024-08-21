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Существует три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать

21 августа 2024 06:04
Артем Кругленко - Редактор
Мобилизация в Украине — кого могут мобилизовать до 25 лет
Военные ВСУ. Фото: Минобороны Украины
Артем Кругленко - Редактор

В связи с полномасштабной войной, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Лица до 25 лет не подлежат мобилизации, однако если они военнообязанные, то существует три категории мужчин, которых могут призвать на военную службу.

Об этом сообщает сервис юридических услуг "Консультант" на странице в Instagram.

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Мобилизовать могут следующие категории мужчин до 25 лет:

  • офицеров запаса, прошедших военную кафедру и еще не достигших 25 лет, но не имеющих оснований для отсрочки;
  • тех, кто раньше отслужил срочную службу (кроме случаев последней демобилизации, когда срочников не мобилизуют в течение года);
  • лиц, которые по прошлым нормам законодательства признаны непригодными к службе в мирное время или ограниченно годными в военное время.

В то же время в сервисе отметили, что вышеуказанным категориям следует пройти ВЛК до 4 февраля 2025 года. И если комиссия признает человека пригодным и не будет оснований для отсрочки, тогда такой мужчина может быть мобилизован.

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