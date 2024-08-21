Повістка на ВЛК — чи можуть дати під час оформлення відстрочки

Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні вже 2,5 роки триває війна та продовжується мобілізація. Через це багато українців задаються питанням, чи можуть дати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки.

Відповідь на це дав юрист Андрій Топчій на платформі B2B Consult.

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Що сказав юрист

За його словами, якщо військовозобов'язаний подав заявку до ТЦК на відстрочку від мобілізації, то його не можуть викликати на ВЛК, поки не буде ухвалено рішення про відстрочку. В іншому ж випадку, коли військовозобов'язаний не встиг подати таку заяву, але йому вже прийшла повістка на ВЛК, то він повинен спочатку пройти медичний огляд.

Відповідна процедура регулюється пунктом 63 Постанови уряду №560 від 16 травня 2024 року.

"Таким чином, ваш чоловік не може бути направлений на ВЛК з моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки/відмови у наданні відстрочки. Але якщо така заява військовозобов'язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК — то він маєте її проходити на загальних підставах", — відповів юрист людині, яка до нього зверталась з питанням.

Топчій наголосив, що чим раніше подати заяву на відстрочку, тим менше потенційних складнощів виникне у процесі її отримання у разі надходження повістки на ВЛК до моменту ухвалення рішення.

Водночас він зауважив, що якщо на запит про надання відстрочки буде відмова, тоді людину направлять на ВЛК для визначення придатності до військової служби.

"У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби", — повідомляє юрист.