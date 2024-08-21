Повестка на ВЛК — могут ли вручить при оформлении отсрочки

Человек в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине уже 2,5 года идет война и продолжается мобилизация. Поэтому многие украинцы задаются вопросом, могут ли дать повестку на ВЛК при оформлении отсрочки.

Ответ на это дал юрист Андрей Топчий на платформе B2B Consult.

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Что сказал юрист

По его словам, если военнообязанный подал заявку в ТЦК на отсрочку от мобилизации, то его не могут вызвать на ВЛК, пока не будет принято решение об отсрочке. В противном же случае, когда военнообязанный не успел подать такое заявление, но ему уже пришла повестка на ВЛК, то он должен сначала пройти медицинское обследование.

Соответствующая процедура регулируется пунктом 63 Постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.

"Таким образом, ваш муж не может быть направлен на ВЛК с момента подачи заявления об отсрочке и до момента принятия решения о предоставлении отсрочки/отказа в предоставлении отсрочки. Но если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВЛК — то он должен ее проходить на общих основаниях", — ответил юрист человеку, который к нему обращался с вопросом.

Топчий подчеркнул, что чем раньше подать заявление на отсрочку, тем меньше потенциальных сложностей возникнет в процессе ее получения в случае поступления повестки на ВЛК до момента принятия решения.

В то же время он отметил, что если на запрос о предоставлении отсрочки будет отказ, тогда человека направят на ВЛК для определения пригодности к военной службе.

"В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, подлежащий призыву на военную службу во время мобилизации, направляется на медицинское обследование для определения пригодности к военной службе", — сообщает юрист.