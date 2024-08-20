Військово-облікові дані - інформація в Резерв+ - зарубіжне місце проживання

Державний мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни України, які перебувають за кордоном, теоретично можуть вказати у "Резерв+" під час оновлення військово-облікових даних свою актуальну адресу проживання в іншій країні. Це дозволить їм контролювати дії ТЦК, які можуть направити повістку на адресу реєстрації громадянина в Україні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Іноземна адреса в Резерв+

В Україні 2024 року пройшов масштабний процес оновлення військово-облікових даних. Для цього, зокрема, використовувався мобільний застосунок "Резерв+".

Громадяни України, які перебувають за кордоном, поцікавилися, чи можуть вони під час оновлення даних у "Резерв+" вказати у місці проживання свою поточну іноземну адресу.

Плюси від такого кроку військовозобов’язаного

"Теоретично ви можете вказати іноземну адресу", — зазначив Олександр Прокопець, зауваживши кілька плюсів від такого кроку.

"По-перше, якщо це дійсна адреса, де Ви перебуваєте, Ви можете контролювати пошту і не пропустити, наприклад, повістку або інший документ з ТЦК, відповідно, вчасно зреагувати на нього", — підкреслив адвокат.

Крім того, якщо ТЦК спробує надіслати громадянину повістку за місцем реєстрації, то у випадку юридичних ускладнень в подальшому в суді досить з великою вірогідністю громадянин зможе довести, що не отримував нічого, оскільки зазначив в "Резерв+" іншу адресу.