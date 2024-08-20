Военно-учетные данные - информация в Резерв+ - зарубежное место жительства

Место проживания военнообязанного в Резерв+ — можно ли указать заграничный адрес
Военнообязанные находящиеся за рубежом граждане Украины теоретически могут указать в "Резерв+" при обновлении военно-учетных данных свой актуальный адрес проживания в другой стране. Это позволит им контролировать действия ТЦК, которые могут направить повестку в адрес регистрации гражданина Украины.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.
Иностранный адрес в Резерв+
В Украине в 2024 году прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных. Для этого, в частности, использовалось мобильное приложение "Резерв+".
Находящиеся за рубежом граждане Украины поинтересовались, могут ли они во время обновления данных в "Резерв+" указать в месте проживания свой текущий иностранный адрес.
Плюсы от такого шага военнообязанного
"Теоретически вы можете указать иностранный адрес", — отметил Александр Прокопец, отметив несколько плюсов от такого шага.
"Во-первых, если это действительный адрес, где Вы находитесь, Вы можете контролировать почту и не пропустить, например повестку или другой документ из ТЦК, соответственно, вовремя среагировать на него", — подчеркнул адвокат.
Кроме того, если ТЦК попытается послать гражданину повестку по месту регистрации, то в случае юридических осложнений в дальнейшем, в суде достаточно с большой вероятностью гражданин сможет доказать, что не получал ничего, поскольку указал в "Резерв+" другой адрес.
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