Военно-учетные данные - информация в Резерв+ - зарубежное место жительства

Государственное мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новости.

Военнообязанные находящиеся за рубежом граждане Украины теоретически могут указать в "Резерв+" при обновлении военно-учетных данных свой актуальный адрес проживания в другой стране. Это позволит им контролировать действия ТЦК, которые могут направить повестку в адрес регистрации гражданина Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Иностранный адрес в Резерв+

В Украине в 2024 году прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных. Для этого, в частности, использовалось мобильное приложение "Резерв+".

Находящиеся за рубежом граждане Украины поинтересовались, могут ли они во время обновления данных в "Резерв+" указать в месте проживания свой текущий иностранный адрес.

Плюсы от такого шага военнообязанного

"Теоретически вы можете указать иностранный адрес", — отметил Александр Прокопец, отметив несколько плюсов от такого шага.

"Во-первых, если это действительный адрес, где Вы находитесь, Вы можете контролировать почту и не пропустить, например повестку или другой документ из ТЦК, соответственно, вовремя среагировать на него", — подчеркнул адвокат.

Кроме того, если ТЦК попытается послать гражданину повестку по месту регистрации, то в случае юридических осложнений в дальнейшем, в суде достаточно с большой вероятностью гражданин сможет доказать, что не получал ничего, поскольку указал в "Резерв+" другой адрес.