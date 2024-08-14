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Мобілізація алкозалежних — правозахисник розкритикував нові зміни в законі про мобілізацію

14 серпня 2024 12:34
Артем Кругленко - Редактор
Мобілізація осіб із алкогольною чи наркотичною залежністю — що передбачає новий закон
Алкозалежна людина. Фото: b-i-g.com.ua
Артем Кругленко - Редактор

Виконавчий директор української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко прокоментував останні зміни у законодавстві щодо мобілізації. Зокрема, він зазначив, що нова редакція закону, яка скасовує статус "обмежено придатний до служби в армії", дозволяє тепер призивати осіб із серйозними алкогольно-наркотичними залежностями.

Він висловився з цього приводу у своєму виступі на каналі "Київ 24".

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Павліченко підкреслив, що, хоча такі особи можуть бути мобілізовані, ймовірно, вони не будуть направлені безпосередньо на передову лінію фронту. В українській армії їх можуть залучити до виконання завдань в тилових підрозділах.

Наприклад, це може бути виконання логістичних функцій, допомога в медичних підрозділах або в інших службових обов'язках, які не пов’язані з безпосередніми бойовими діями. Зміни, що внесені в законодавство, на думку адвоката, можуть створити ситуації, коли особи з алкогольно-наркотичними залежностями будуть залучені до важливих завдань, які потребують високої відповідальності.

Адвокат підкреслив, що новий закон про мобілізацію викликає деякі суперечки, адже такі рішення в результаті можуть мати непередбачувані наслідки для якості виконання завдань та загальної безпеки в військових та тилових умовах. Правозахисник впевнений, що потрібно вимагати перегляд цих нововведень, щоб забезпечити максимальний захист прав осіб, що потрапляють під мобілізацію, а також підвищити рівень контролю та відповідальності у сфері військової служби.

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