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Мобилизация алкозависимых — правозащитник раскритиковал новые изменения в законе о мобилизации

14 августа 2024 12:34
Артем Кругленко - Редактор
Мобилизация лиц с алкогольной или наркотической зависимостью — что предусматривает новый закон
Алкозависимый человек. Фото: big.com.ua
Артем Кругленко - Редактор

Исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко прокомментировал последние изменения в законодательстве по мобилизации. В частности, он отметил, что новая редакция закона, упраздняющая статус "ограниченно пригодный к службе в армии", позволяет теперь призывать лиц с серьезными алкогольно-наркотическими зависимостями.

Он высказался по этому поводу в своем выступлении на канале "Киев 24".

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Павличенко подчеркнул, что хотя такие лица могут быть мобилизованы, вероятно, они не будут направлены непосредственно на передовую линию фронта. В украинской армии они могут быть привлечены к выполнению задач в тыловых подразделениях.

Например, это может быть выполнение логистических функций, помощь в медицинских подразделениях или других служебных обязанностях, не связанных с непосредственными боевыми действиями. Изменения, внесенные в законодательство, по мнению адвоката, могут создать ситуации, когда лица с алкогольно-наркотическими зависимостями будут привлечены к важным задачам, требующим высокой ответственности.

Адвокат подчеркнул, что новый закон о мобилизации вызывает некоторые споры, ведь такие решения в результате могут иметь непредсказуемые последствия для качества выполнения задач и всеобщей безопасности в военных и тыловых условиях. Правозащитник уверен, что требуется пересмотр этих нововведений, чтобы обеспечить максимальную защиту прав попадающих под мобилизацию лиц, а также повысить уровень контроля и ответственности в сфере военной службы.

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