Мобілізація обмежено придатних без повторної ВЛК — юрист відповів, чи це можливо

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Скриншот з відео на Youtube

Ще в травні 2024 року в Україні офіційно було скасовано статус "обмежено придатний" до військової служби. Таких осіб зобов'язали пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. За новим висновком про стан здоров'я вирішуватимуть, до якої нової категорії віднести таких громадян та чи можуть вони поповнити лави ЗСУ.

Читайте також:

Проте, чи можуть таких громадян мобілізувати без повторної ВЛК? На це питання відповів юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

Так, за словами правознавця, відповідні зміни прописані в ухваленому законі №3621-9 від 21 березня 2024 року.

У документі чітко зазначено, що усі громадяни України, яких було визнано "обмежено придатними" до військової служби, повинні протягом дев’яти місяців (до 4 лютого 2025 року) пройти повторний медичний огляд для отримання нового статусу. Тобто, визначення нової придатності.

Ця норма стосується навіть тих осіб, які проходили ВЛК пів року тому і були визнані обмежено придатними. Вони знову мають з'явитися на комісію для перегляду свого статусу.

Таким чином, юрист підкреслив, без повторної ВЛК не можливо мобілізувати особу, що мала статус "обмежено придатний", допоки медкомісія не видасть новий висновок, який дозволятиме призов такого громадянина.

Військовозобов'язана особа проходить ВЛК. Фото: google.com

Нагадаємо, відповідно до змін у законі, наразі людина, яка пройшла військово-лікарську комісію, може отримати один з цих висновків:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний (особа має пройти повторну медкомісію через певний період часу, який визначила комісія);

тимчасово непридатний (особа має пройти повторну медкомісію через певний період часу, який визначила комісія); придатний з певними обмеженнями ( придатний до служби в ТЦК та СП, у військових вишах, в медичних підрозділах тощо);

придатний до служби в ТЦК та СП, у військових вишах, в медичних підрозділах тощо); непридатний до військової служби (людину знімають з військового обліку).

Раніше ми писали, чи каратимуть українців, які понад п'ять років не проходили ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли військовозобов'язаних громадян не можуть відправити на ВЛК, існує дві підстави.

Також ми інформували, чи можна пройти ВЛК не за місцем прописки.