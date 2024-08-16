Мобилизация ограниченно пригодных без повторной ВВК — юрист ответил, возможно ли это

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Скриншот с видео на Youtube

Еще в мае 2024 года в Украине официально был отменен статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Таких лиц обязали пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. По новому выводу о состоянии здоровья будут решать, к какой новой категории отнести таких граждан, и могут ли они пополнить ряды ВСУ.

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Однако могут ли таких граждан мобилизовать без повторной ВВК? На этот вопрос ответил юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

Так, по словам правоведа, соответствующие изменения прописаны в принятом законе №3621-9 от 21 марта 2024 года.

В документе четко указано, что все граждане Украины, которые были признаны "ограниченно пригодными" к военной службе, должны в течение девяти месяцев (до 4 февраля 2025 года) пройти повторный медицинский осмотр для получения нового статуса. То есть, это будет определение новой пригодности.

Эта норма касается даже тех лиц, которые проходили ВВК полгода назад и признаны ограниченно пригодными. Они снова должны явиться на комиссию для просмотра своего статуса.

Таким образом, юрист подчеркнул, что без повторной ВВК невозможно мобилизовать лицо, имеющее статус "ограниченно пригодный", пока медкомиссия не выдаст новый вывод, который будет позволять призыв такого гражданина.

Военнообязанное лицо проходит ВВК. Фото: google.com

Напомним, согласно изменениям в законе, человек, прошедший военно-врачебную комиссию, может получить один из этих выводов:

пригодный к военной службе;

временно непригодный (лицо должно пройти повторную медкомиссию через определенный период времени, который определила комиссия);

временно непригодный (лицо должно пройти повторную медкомиссию через определенный период времени, который определила комиссия); пригодный с определенными ограничениями (пригодный для службы в ТЦК и СП, в военных вузах, в медицинских подразделениях и т.п.);

непригоден к военной службе (человека снимают с военного учета).

Ранее мы писали, будут ли наказывать украинцев, которые более пяти лет не проходили ВВК.

Напомним, мы сообщали, когда военнообязанных граждан не могут отправить на ВВК, существует два основания.

Также мы информировали, можно ли пройти ВВК не по месту прописки.