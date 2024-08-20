Визначені всі категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію

Медична комісія. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні продовжується мобілізація, а також набув чинності закон №10449, згідно з яким були уточнені правила, які регулюють придатність чи непридатність військовозобов'язаних.

Про основні положення та зміни у законі інформують Новини.LIVE.

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Кого не мобілізують за будь-яких умов

Згідно із нормами закону, мобілізувати можуть лише чоловіків віком від 25 до 60 років, що пройшли спеціальну військово-лікарняну комісію та визнані придатними до служби в ЗСУ.

Жінок не мобілізують, але вони добровільно можуть долучитись до лав ЗСУ. Також є категорія заброньованих громадян, що виконують важливу роботу під час воєнного стану.

Мобілізації не підлягають чоловіки, які мають на утриманні троє чи більше неповнолітніх дітей. Але це не стосується тих, хто має заборгованість у сплаті аліментів.

Звільняються від мобілізації чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину, якщо інших член родини загинув чи зник безвістю. Те саме стосується чоловіків, що мають на утриманні дітей з інвалідністю, або хворого члена родини, за яким не має кому доглядати.

За станом здоров'я не мобілізують тимчасово непридатних осіб, а також інвалідів. Їм надається відстрочка від служби з вимогою проходити медкомісію раз на у 6 або 12 місяців.

До категорії опікунів підпадають і члени родини другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю за умови відсутності близьких.



Мобілізації не підлягають особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. Члени сімей осіб, яким посмертно надано звання Герой України.

Колишні полонені, що були звільнені можуть відправитись до ЗСУ тільки за власною згодою. Те саме стосується студентів денної форми навчання та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий.

Від мобілізації звільняються наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової освіти та вчителі.