Определены все категории граждан не подпадающих под мобилизацию

Медицинская комиссия. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается мобилизация, а также вступил в силу закон №10449, согласно которому были уточнены правила, регулирующие пригодность или непригодность военнообязанных.

Об основных положениях и изменениях в законе информируют Новости.LIVE.

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Кого не мобилизуют при любых условиях

Согласно нормам закона, мобилизовать могут только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые прошли специальную военно-врачебную комиссию и признаны годными к службе в ВСУ.

Женщин не мобилизуют, но они добровольно могут присоединиться к ВСУ. Также есть категория забронированных граждан, выполняющих важную работу во время военного положения.

Мобилизации не подлежат мужчины, которые содержат трое или более несовершеннолетних детей. Но это не касается тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Освобождаются от мобилизации мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, если других член семьи погиб или пропал без вести. То же касается мужчин, имеющих на содержании детей с инвалидностью, или больного члена семьи, за которым некому ухаживать.

По состоянию здоровья не мобилизуют временно непригодные к службе лица, а также инвалиды. Им предоставляется отсрочка от службы с требованием проходить медкомиссию раз в 6 или 12 месяцев.

К категории опекунов подпадают и члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью при отсутствии близких.



Мобилизации не подлежат лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

Бывшие пленники, которые были освобождены, могут отправиться в ВСУ только по собственному согласию. То же касается студентов дневной формы обучения и получают уровень образования выше, чем ранее полученный.

От мобилизации освобождаются научные работники, преподаватели высшего и профессионального образования и учителя.