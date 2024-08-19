Мобілізація до ЗСУ - мобілізаційне відношення - як потрапити до визначеної бригади

Підготовка військовослужбовців у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Мобілізований військовослужбовець, який перед мобілізацією пройшов співбесіду в одній із бригад ЗСУ, має отримати мобілізаційне відношення у командира відповідної військової частини. Далі цей громадянин має написати рапорт на ім’я командира своєї поточної частини, у рапорті повинні бути викладені причини переміщення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Співбесіда та відношення

В Україні під час процесу загальної мобілізації зафіксовані випадки, коли громадяни, успішно пройшовши співбесіду в конкретній бригаді ЗСУ, не можуть туди потрапити після мобілізації та проходження курсу підготовки у навчальному центрі.

Юрист пояснив, як мобілізованому в такій ситуації потрапити саме в ту військову частину, у якій він пройшов співбесіду.

"Вам знадобиться відношення від командира тієї частини, де Ви хотіли служити", — підкреслив Юрій Айвазян.

Як потрапити у потрібну військову частину

Після цього, додав адвокат, необхідно поінформувати командування поточної військової частини.

"Потім слід написати рапорт до командира своєї частини, в якому пояснити причини переміщення", — підкреслив Айвазян.

Після цього мобілізованого військовослужбовця мають перевести у відповідний підрозділ, де він проходив співбесіду і отримав мобілізаційне відношення.