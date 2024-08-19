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Мобилизация с отношением — инструкция от юристов

19 августа 2024 16:38
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Мобилизация в ВСУ – мобилизационное отношение – как попасть в определенную бригаду
Подготовка военнослужащих в учебном центре. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Мобилизованный военнослужащий, перед мобилизацией прошедший собеседование в одной из бригад ВСУ, должен получить мобилизационное отношение у командира соответствующей воинской части. Далее гражданин должен написать рапорт на имя командира своей текущей части, в рапорте должны быть изложены причины перемещения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине во время процесса общей мобилизации зафиксированы случаи, когда граждане, успешно пройдя собеседование в конкретной бригаде ВСУ, не могут попасть туда после мобилизации и прохождения курса подготовки в учебном центре.

Юрист объяснил, как мобилизованному в такой ситуации попасть именно в ту воинскую часть, в которой он прошел собеседование.

"Вам понадобится отношение от командира той части, где Вы хотели служить", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Как попасть в нужную воинскую часть

После этого, добавил адвокат, необходимо проинформировать командование текущей воинской части.

"Потом следует написать рапорт командиру своей части, в котором объяснить причины перемещения", — подчеркнул Айвазян.

После этого мобилизованный военнослужащий должен быть переведен в соответствующее подразделение, где он проходил собеседование и получил мобилизационное отношение.

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