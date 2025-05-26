На службу призвали 19-річного юнака — що виріши суд

Працівники ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

На Буковині незаконно мобілізували 19-річного хлопця. Його адвокат звернувся до суду і виграв справу.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказується, що на Буковині мобілізували 19-річного хлопця і він подав позов до суду. Справою зайнявся його адвокат і розповів, що на початку червня 2024 року його клієнта протиправно мобілізували, хоча йому було лише 19 років і він не перебував на обліку військовозобов'язаних.

Адвокат просив суду скасувати наказ про призов на військову службу та зарахування до списків особливого складу військової частини.

Водночас представники ТЦК та військової частини не подали відзив на позовну заяву та не пояснили свої дії і на основі чого вони мобілізували юнака.

Рішення суду

Чернівецький окружний адміністративний суд взяв до уваги усі факти та скасував незаконну мобілізацію 19-річного хлопця.

За словами судді, "неподання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову".

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий застрелив побратима та намагався приховати злочин, стверджуючи, що побратим вчинив самогубство.

Також ми повідомляли, що керівника ТЦК на Вінниччині звинуватили у невиконанні плану мобілізації. З 40 військовозобов’язаних призвано на службу лише 10.